Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

В Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях энергоинфраструктура попадала под огонь сс рф. Обесточилось несколько подстанций. Сейчас продолжается ремонтная кампания. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службув Министерстве энергетики Украины.

Ситуация в энергосистеме на 15 сентября, последствия обстрелов.

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Харьковской области в результате обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. В Донецкой области из-за боевых действий обесточивалось несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые потребители. Питание восстановлено.

Всего с октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.

Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго