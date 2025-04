Експрезидент Індії помер через три тижні після підтвердження інфікування COVID-19

Зазначається, що 84-річний політик опинився в лікарні, щоб видалити тромб з судин мозку. Лікарі виявили, що у нього також був коронавірус. Зазначається, що син ексочільника Індії Абхіджит підтвердив цю інформацію у своєму Twitter.

Перед тим, як зайняти пост президента Індії в період між 2012 і 2017 роками, Мукхерджі протягом 51 року своєї політичної кар'єри обійма кілька важливих посад у міністерствах фінансів, закордонних справах та оборони.

Як повідомляв УНН, мер столиці Венесуели та соратник президента Мадуро помер від COVID-19.

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

