Експрезидент Индии умер через три недели после подтверждения инфицирования COVID-19

Отмечается, что 84-летний политик оказался в больнице, чтобы удалить тромб из сосудов мозга. Врачи обнаружили, что у него также был коронавирус. Отмечается, что сын экс-главы Индии Абхиджит подтвердил эту информацию в своем Twitter.

Перед тем, как занять пост президента Индии в период между 2012 и 2017 годами, Мукхерджи в течение 51 года своей политической карьеры занимал несколько важных должностей в министерствах финансов, иностранных дел и обороны.

Как сообщал УНН, мэр столицы Венесуэлы и соратник президента Мадуро умер от COVID-19.

With a Heavy Heart, this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers, duas & prarthanas from people throughout India!

I thank all of You