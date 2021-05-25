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The Guardian

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Експерти розповіли, як припинення авіасполучення з Білоруссю відіб'ється на ціні квитків і тривалості польоту

Київ • УНН

 • 41618 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Заборона на перетин літаками білоруського повітряного простору відіб'ється на вартості квитків, тривалості польоту і спровокує зміни в трафіку. Це пов'язують зі змінами маршрутів і можливим зникненням деяких рейсів. Про це в коментарі УНН заявили економіст Олександр Охріменко та президент Української асоціації турагенств Антон Рудіч.

Експерти розповіли, як припинення авіасполучення з Білоруссю відіб'ється на ціні квитків і тривалості польоту

Деталі

"Все залежить конкретно від напрямків. Для тих, хто літав через Білорусь до Росії, виникає проблема: як зараз дістатися? Чисто на вартості квитків Україна - Анталія це ніяк не відіб'ється, адже напрямки абсолютно різні. Європа - поки незрозуміло. Ми особливо сильно не літаємо, але будуть обльоти Білорусі. Тут трохи повинна подорожчати собівартість квитка, адже збільшиться обсяг палива. І так з усіма напрямками, де ми повинні облітати Білорусь. Тобто, всі зміни будуть точковими, але при цьому обльоти не сильно вплинуть на подорожчання, і не сильно буде збільшення часу", - вважає Антон Рудіч.

Водночас, порушується питання політики авіакомпаній, оскільки, ситуація зі скасуванням рейсів стане ударом для авіаліній, зокрема, для "Бєлавіа". Як зазначає Олександр Охріменко, у виграші залишиться Туреччина, адже весь трафік на себе забере аеропорт Стамбула. Він також зазначає, що ситуація, можливо, позначиться не на вартості квитків, що може зрости, а на деяких рейсах, що можуть зникнути.

"Не факт, що станеться саме подорожчання квитків. Тут є маленький нюанс: не завжди можна підняти ціну, якщо захочеш. Інша справа, що просто поміняється трафік. Наприклад, більше будуть через Стамбул йти. Тобто, якісь напрямки зникнуть. Ось в це я повірю. Це так. Грубо кажучи, одні виграють - інші програють. Що стосується "Бєлавіа", то вони в досить складній ситуації. Тому що якщо зараз закриється Європа, то практично не буде куди літати. Залишається Росія, Туреччина і все. Адже там момент, якщо Європа літати не буде, то для "Бєлавіа" це досить сильний удар. Я не знаю, як вони будуть викручуватися. Тому що вони закупили літаки, оновили парк, аеропорт відремонтований. А зараз незрозуміло, як їм на цьому тепер заробляти. Ось це удар. Тут 100% виграє Стамбул. Він відтягне більшу частину трафіку. У Стамбулі аеропорт зараз новий. І у них досить велика кількість зчепів. Грубо кажучи, якщо раніше людина могла летіти до Мінська, а потім в Європу, то зараз будуть летіти через Стамбул, а потім в Європу та інші напрямки. Тобто, Туреччина дуже виграє. Варшава навіть не виграє. Тому що там аеропорт гірше", - вважає Олександр Охріменко.

Доповнення

Єврорада 24 травня закликала усіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати польотів над Білоруссю, а також вказала на необхідність заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС білоруським авіакомпаніям та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсам, що виконуються такими авіакомпаніями, і не виключила введення нових санкцій проти Білорусі.

Станом на ранок 25 травня щонайменше десять авіакомпаній зупинили авіаперельоти над територією Білорусі: Air France (Франція), Finnair (Фінляндія), SAS (Швеція), Avia Solutions (Кіпр), LOT (Польща), Wizzair (Угорщина), AirBaltic (Латвія), KLM (Нідерланди), Lufthansa (Німеччина), Singapore Airlines (Сінгапур).

Україна вирішила також зупинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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