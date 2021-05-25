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Эксперты рассказали, как прекращение авиасообщения с Беларусью отразится на цене билетов и продолжительности полета

Киев • УНН

 • 41618 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Запрет на пересечение самолетами белорусского воздушного пространства отразится на стоимости билетов, продолжительности полета и спровоцирует изменения в трафике. Это связывают с изменениями маршрутов и возможным исчезновением некоторых рейсов. Об этом в комментарии УНН заявили экономист Александр Охрименко и президент Украинской ассоциации турагенств Антон Рудич.

Эксперты рассказали, как прекращение авиасообщения с Беларусью отразится на цене билетов и продолжительности полета

Детали

"Все зависит конкретно от направлений. Для тех, кто летал через Беларусь в Россию - возникает проблема: как сейчас добраться? Чисто на стоимости билетов Украина - Анталия это никак не отразится, ведь направления совершенно разные. Европа - пока непонятно. Мы то особо сильно не летаем, но будут облеты Беларуси. Тут чуть должна подорожать себестоимость билета, так как увеличится объем топлива. И так со всеми направлениями, где мы должны облетать Беларусь. То есть, все изменения будут точечными, но при этом облеты не сильно повлияют на подорожание, и не сильно будет увеличение времени", - считает Антон Рудич.

В то же время, стоит вопрос политики авиакомпаний, поскольку ситуация с отменой рейсов станет ударом для авиалиний, в частности, для "Белавиа". Как отмечает Александр Охрименко, в выигрыше останется Турция, ведь весь трафик на себя возьмет аэропорт Стамбула. Он также отмечает, что ситуация, возможно, скажется не на стоимости билетов, что может возрасти, а на некоторых рейсах, которые могут исчезнуть.

"Не факт, что произойдет именно подорожание билетов. Тут есть маленький нюанс: не всегда можно поднять цену, если захочешь. Другое дело, что просто поменяется трафик. К примеру, больше будут через Стамбул идти. То есть, какие-то направления исчезнут. Вот в это я поверю. Это да. Грубо говоря, одни выиграют - другие проиграют. Что касаемо “Белавиа”, то они в довольно сложной ситуации. Потому что если сейчас закроется Европа, то практически не будет куда летать. Остается Россия, Турция и все. Там ведь момент, если Европа летать не будет, то для “Белавиа” это довольно сильный удар. Я не знаю, как они будут выкручиваться. Потому что они закупили самолеты, обновили парк, аэропорт отремонтирован. А сейчас непонятно, как им на этом теперь зарабатывать. Вот это удар. Тут 100% выиграет Стамбул. Он оттянет большую часть трафика. В Стамбуле аэропорт сейчас новый. И у них довольно большое количество сцепов. Грубо говоря, если раньше человек мог лететь в Минск, а потом в Европу, то сейчас будут лететь через Стамбул, а потом в Европу и другие направления. То есть, Турция чертовски выиграет. Варшава даже не выиграет. Потому что там аэропорт хуже", - считает Александр Охрименко.

Дополнение

Евросовет 24 мая призвал всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, а также указал на необходимость мер по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС белорусским авиакомпаниям и запрету доступа в аэропорты ЕС рейсам, выполняемым такими авиакомпаниями, и не исключил введение новых санкций против Беларуси.

По состоянию на утро 25 мая по меньшей мере десять авиакомпаний остановили авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), Singapore Airlines (Сингапур).

Украина решила также остановить авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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