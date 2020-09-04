Експерти розповіли, чим небезпечний "змішаний" алкоголь

"Коли я бачу, як віскі розбавляють колою - мені стає сумно, оскільки це ознака поганого тону. Тому що кожен напій хороший сам по собі. Хочете випити алкогольний напій з газованою водою? Купіть слабоалкогольний. Тут як з кавою - ви не відчуєте її смак, якщо додасте цукор. Тому, я за те, щоб будь-який алкогольний напій був у натуральному вигляді", - сказав він.

Вживання алкогольних напоїв, розбавлених "газованою водою", п'янить швидше, додав експерт. І негативно позначається на здоров'ї.

"Та й відчувати ви себе будете на ранок набагато гірше, ніж могли б, не змішуючи алкоголь", - додав Товкач.

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Такої ж думки лікарі. Зокрема, гастроентеролог Олексій Парамонов переконаний, що краще випити 50 грам коньяку або 200 грам вина у чистому вигляді, ніж розводити кріплене червоне вино або марочний портвейн.

"Це псування продукту. Так можуть робити лише ті, хто не здатен себе контролювати. Якщо у людини є у голові хоч трохи думок, то вона в змозі себе контролювати і може визначити, що випити 50 грам коньяку або 200 грам вина - це приблизно одне і теж", - говорить він.

Нагадаємо, раніше секретами правильного споживання алкогольних напоїв поділилися експерти українського алкогольного бренду "Др. Житник". Вони також радили не запивати міцний алкоголь газованою водою, а ще не пити за принципом "підвищення градусу".

Фахівці стверджують, що завжди краще визначиться з одним алкогольним напоєм, який і будете споживати протягом усього святкового вечора.

Звичайно ж, рекомендовано ні в якому разі не зловживати спиртним. Знати міру необхідно у будь-яких життєвих ситуаціях.

При цьому, як виявилося, існує кілька секретів, знання яких допомагає довше не п'яніти. Про них читайте у матеріалі УНН.

Як повідомлялося раніше, світовий експорт алкоголю досяг майже 100 млрд доларів.