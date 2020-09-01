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Мировой экспорт алкоголя достиг почти 100 млрд долларов

Киев • УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. За 5 лет мировой экспорт алкогольных напитков увеличился на 17,1%. Об этом пишет издание Worlds Top Exports, передает УНН.

Мировой экспорт алкоголя достиг почти 100 млрд долларов

Так, в 2019 году экспорт алкогольных напитков составил 96 млрд дол., а в 2015 - в 81,9 млрд дол. В то же время, за год мировой экспорт алкоголя просел на 0,1%.

В денежном выражении международные продажи спиртных напитков выросли на 1,2% за год. В частности, мировой экспорт вина снизился на 4,9%, пива - просел на 1,8%, в годовом исчислении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комаровский рассказал, в каких случаях водка помогает бороться с коронавирусом 

Как сообщал УНН, популярность украинской водки растет как внутри страны, так и за рубежом. В целом, сегодня Украина контролирует 2,5% мирового экспорта этого продукта.

В топ-5 надежных производителей качественной водки при этом входят:

  • “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”),
  • “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”),
  • “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”),
  • ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”)
  • ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Напомним, что за год (январь 2020 до января 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 13,3%

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