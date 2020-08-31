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Комаровский рассказал, в каких случаях водка помогает бороться с коронавирусом

Киев • УНН

 • 27876 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Водка улучшает психическое состояние человека. Речь идет о качественном напитке и в малых дозах. Об этом в своем видеоблоге рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский, передает УНН.

Комаровский рассказал, в каких случаях водка помогает бороться с коронавирусом

"Вот вы весь перепуганный, сидите, дрожите - насмотревшись телевизор, и тут выпиваете водки - и коронавирусная инфекция уже не кажется такой страшной, и мир вообще не плох, и можно жить. Поэтому бессимтомная форма коронавируса у здорового человека от 40 до 76, возможно, и лечится 100 миллилитрами качественной водки", - сказал он.

Комаровский уточнил, что злоупотреблять водкой не стоит. Он напомнил, что чрезмерное употребление алкогольных напитков наносит вред организму.

Отметим, что в буквальном смысле лечить коронавирус спиртными напитками – бессмысленно и даже опасно.

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Как сообщал УНН, ранее группа ученых из Германии и Швейцарии во время эксперимента пришла к выводу, что новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем атипичная пневмония. Речь идет об использовании 30% раствора этанола для дезинфекции.

Напомним, ранее о лечебных свойствах алкоголя рассказывала экс-чиновница Ульяна Супрун. Она рекомендовала джин-тоник, содержащий хинин, как противоинфекционное средство. При этом Супрун отмечала, что просто пить джин-тоник недостаточно.

"Терапевтическая доза составляет 500 мг и принимать их нужно с определенной периодичностью", - отмечала она.

Также напомним, в Украине недавно выпустили необычный алкогольный напиток небесно-голубого цвета.

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