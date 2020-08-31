Комаровський розповів, у яких випадках горілка допомагає боротися з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Горілка покращує психічний стан людини. Йдеться про якісний напій і у малих дозах. Про це у своєму відеоблозі розповів відомий український лікар Євген Комаровський, передає УНН.
"Ось ви весь переляканий, сидите, тремтите - надивившись телевізор, і тут випиваєте горілки - і коронавірусна інфекція вже не здається такою страшною, і світ взагалі не поганий, і можна жити. Тому безсимптомна форма коронавірусу у здорової людини від 40 до 76, можливо, і лікується 100 мілілітрами якісної горілки", - сказав він.
Комаровський уточнив, що зловживати горілкою не варто. Він нагадав, що надмірне вживання алкогольних напоїв завдає шкоди організму.
Відзначимо, що у буквальному сенсі лікувати коронавірус спиртними напоями - безглуздо і навіть небезпечно.
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Як повідомляв УНН, раніше група вчених з Німеччини та Швейцарії під час експерименту прийшла до висновку, що новий коронавірус більш чутливий до алкоголю, ніж атипова пневмонія. Мова йде про використання 30% розчину етанолу для дезінфекції.
Нагадаємо, раніше про лікувальні властивості алкоголю розповідала ексчиновниця Уляна Супрун. Вона рекомендувала джин-тонік, що містить хінін, як протиінфекційний засіб. При цьому Супрун наголошувала, що просто пити джин-тонік недостатньо.
"Терапевтична доза становить 500 мг і приймати їх потрібно з певною періодичністю", - відзначала вона.
Також нагадаємо, в Україні нещодавно випустили незвичайний алкогольний напій небесно-блакитного кольору.