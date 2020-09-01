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Світовий експорт алкоголю досяг майже 100 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. За 5 років світовий експорт алкогольних напоїв збільшився на 17,1%. Про це пише видання Worlds Top Exports, передає УНН.

Світовий експорт алкоголю досяг майже 100 млрд доларів

Так, в 2019 році експорт алкогольних напоїв сягнув 96 млрд дол., а в 2015 - в 81,9 млрд дол. У той же час, за рік світовий експорт алкоголю просів на 0,1%.

У грошовому вираженні міжнародні продажі спиртних напоїв зросли на 1,2% за рік. Зокрема, світовий експорт вина знизився на 4,9%, пива - просів на 1,8%, в річному численні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комаровський розповів, в яких випадках горілка допомагає боротися з коронавірусом

Як повідомляв УНН, популярність української горілки зростає як усередині країни, так і за кордоном. В цілому, сьогодні Україна контролює 2,5% світового експорту цього продукту.

У топ-5 надійних виробників якісної горілки при цьому входять:

  • "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"),
  • "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"),
  • "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"),
  • ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка"),
  • ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Нагадаємо, що за рік (січень 2020 до січня 2019 рр.) виробництво горілки в Україні виросло на 13,3%.

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