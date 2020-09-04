Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 2666 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 62440 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 99389 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 172516 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 177358 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 384189 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 223472 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 497257 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348741 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229706 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 80402 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 68570 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 20319 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31609 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 40417 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 137554 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 125638 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 214576 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 384171 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 497251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 2646 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31834 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36835 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44500 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74199 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

Киев • УНН

 • 20778 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Разбавлять алкогольные напитки газированной водой - это признак дурного тона. Каждый спиртной напиток по-своему уникален, и не требует никаких дополнений перед употреблением. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт алкогольного рынка Игорь Товкач.

Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

"Когда я вижу, как виски разбавляют колой – мне становится тоскливо, поскольку это признак дурного тона. Потому что каждый напиток хорош сам по себе. Хотите выпить алкогольный напиток с газированный водой? Купите слабоалкогольный. Тут как с кофе – вы не прочувствуете его вкус, если добавите сахар. Поэтому, я за то, чтобы любой алкогольный напиток был в натуральном виде", - сказал он.

Употребление алкогольных напитков, разбавленных "газировкой", пьянит быстрее, добавил эксперт. И негативно сказывается на здоровье.

"Да и чувствовать вы себя будете на утром намного хуже, чем могли бы, не смешивая алкоголь", - добавил Товкач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крафтовая" водка и винные напитки с блестками: эксперт назвал главные алкогольные тренды.

Такого же мнения врачи. В частности, гастроэнтеролог Алексей Парамонов убежден, что лучше выпить 50 грамм коньяка или 200 грамм вина в чистом виде, чем разводить крепленое красное вино или марочный портвейн.

"Это порча продукта. Так могут делать лишь те, кто не способен себя контролировать. Если у человека есть в голове хоть немного мыслей, то он в состоянии себя контролировать и может определить, что выпить 50 грамм коньяка или 200 грамм вина — это примерно одно и тоже", — говорит он.

Напомним, ранее секретами правильного потребления алкогольных напитков поделились эксперты украинского алкогольного бренда "Др. Житник". Они также советовали не запивать крепкий алкоголь газированной водой, а еще не пить по принципу "повышения градуса".

Специалисты утверждают, что всегда лучше определится с одним алкогольным напитком, который и потреблять в течении всего праздничного вечера.

Конечно же, рекомендовано ни в коем случае не злоупотреблять спиртным. Знать меру необходимо в любых жизненных ситуациях. При этом, как оказалось, существует несколько секретов, знание которых помогает дольше не пьянеть. О них читайте в материале УНН.

Как сообщалось ранее, мировой экспорт алкоголя достиг почти 100 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52