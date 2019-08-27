Експерт: візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Візит радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона до України означає активізацію переговорних процесів щодо України на міжнародному рівні, а також той факт, що США все ж беруть участь у цьому процесі. Таку думку у коментарі УНН висловив політичний експерт Володимир Фесенко.
"Скорше всього, цей візит пов’язаний із переговорами про підготовку офіційного візиту Президента Зеленського до США. Це по-перше. А по-друге, після зустрічі "Великої сімки" очевидно, що відбулася активізація переговорного процесу – готується зустріч у нормандському форматі. І думаю, що зараз можуть узгоджуватися подальші кроки щодо врегулювання конфлікту на Сході України. Тут немає простих рішень", - зауважив Фесенко.
Він нагадав, що під час візиту до Франції президент РФ Володимир Путін висловив ультиматум, що Донбас має отримати конституційно закріплений особливий статус. Та експерт вважає, що цей ультиматум виконуватися не буде. Тим паче, що наступні зустрічі щодо врегулювання ситуації в Україні можуть відбутися вже найближчим часом, і внести якісь конституційні зміни за цей час просто неможливо, вважає експерт.
"Тому, думаю, що ситуація активізується, переговорний процес активізується. І не йдеться про виконання ультиматумів Путіна. Скоріше йдеться про пошук нових компромісів, які б дали можливість зробити суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту. Яким чином це зробити? Якою має бути подальша тактика? Думаю, над цим і буде працювати Болтон – з одного боку, а Меркель – з іншого", - сказав Фесенко.
Політолог наголосив, що обговорення питання України під час зустрічі "Великої сімки" означає, що питання врегулювання ситуації на Донбасі не зняте з порядку денного, а візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі.
"Хто б там що не говорив, а ситуація з Болтоном свідчить, що США у переговорному процесі", - впевнений експерт.
Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що чекає на майбутні зустрічі з українськими партнерами у Києві.