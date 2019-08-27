Експерт: візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі щодо Донбасу

ukru
04:30 • 26952 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 108988 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148322 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137702 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 205153 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154720 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182738 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170612 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130599 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173535 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 27997 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 56478 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 39301 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 50458 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 31250 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135964 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 205143 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182734 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170610 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 139075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 108981 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101669 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71803 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125228 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115930 перегляди
Актуальне
Експерт: візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі щодо Донбасу

Експерт: візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 9099 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Візит радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона до України означає активізацію переговорних процесів щодо України на міжнародному рівні, а також той факт, що США все ж беруть участь у цьому процесі. Таку думку у коментарі УНН висловив політичний експерт Володимир Фесенко.

"Скорше всього, цей візит пов’язаний із переговорами про підготовку офіційного візиту Президента Зеленського до США. Це по-перше. А по-друге, після зустрічі "Великої сімки" очевидно, що відбулася активізація переговорного процесу – готується зустріч у нормандському форматі. І думаю, що зараз можуть узгоджуватися подальші кроки щодо врегулювання конфлікту на Сході України. Тут немає простих рішень", - зауважив Фесенко.

Він нагадав, що під час візиту до Франції президент РФ Володимир Путін висловив ультиматум, що Донбас має отримати конституційно закріплений особливий статус. Та експерт вважає, що цей ультиматум виконуватися не буде. Тим паче, що наступні зустрічі щодо врегулювання ситуації в Україні можуть відбутися вже найближчим часом, і внести якісь конституційні зміни за цей час просто неможливо, вважає експерт.

"Тому, думаю, що ситуація активізується, переговорний процес активізується. І не йдеться про виконання ультиматумів Путіна. Скоріше йдеться про пошук нових компромісів, які б дали можливість зробити суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту. Яким чином це зробити? Якою має бути подальша тактика? Думаю, над цим і буде працювати Болтон – з одного боку, а Меркель – з іншого", - сказав Фесенко.

Політолог наголосив, що обговорення питання України під час зустрічі "Великої сімки" означає, що питання врегулювання ситуації на Донбасі не зняте з порядку денного, а візит Болтона свідчить, що США беруть участь у переговорному процесі.

"Хто б там що не говорив, а ситуація з Болтоном свідчить, що США у переговорному процесі", - впевнений експерт.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що чекає на майбутні зустрічі з українськими партнерами у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56