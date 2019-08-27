Эксперт: визит Болтона свидетельствует, что США принимают участие в переговорном процессе по Донбассу

"Скорее всего, этот визит связан с переговорами о подготовке официального визита Президента Зеленского в США. Это во-первых. А во-вторых, после встречи "Большой семерки" очевидно, что произошла активизация переговорного процесса - готовится встреча в нормандском формате. И думаю, что сейчас могут согласовываться дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Востоке Украины. Здесь нет простых решений", - отметил Фесенко.

Он напомнил, что во время визита во Францию президент РФ Владимир Путин выразил ультиматум, что Донбасс должен получить конституционно закрепленный особый статус. И эксперт считает, что этот ультиматум выполняться не будет. Тем более, что следующие встречи по урегулированию ситуации в Украине могут произойти уже в ближайшее время, и внести какие-то конституционные изменения за это время просто невозможно, считает эксперт.

"Поэтому, думаю, что ситуация активизируется, переговорный процесс активизируется. И речь не идет о выполнении ультиматумов Путина. Скорее речь идет о поиске новых компромиссов, которые бы дали возможность сделать существенный прогресс в урегулировании конфликта. Каким образом это сделать? Какой должна быть дальнейшая тактика? Думаю, над этим и будет работать Болтон - с одной стороны, а Меркель - с другой", - сказал Фесенко.

Политолог отметил, что обсуждение вопроса Украины во время встречи "Большой семерки" означает, что вопрос урегулирования ситуации на Донбассе не снят с повестки дня, а визит Болтона свидетельствует, что США участвуют в переговорном процессе.

"Кто бы что не говорил, а ситуация с Болтоном свидетельствует, что США в переговорном процессе", - уверен эксперт.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ждет будущих встречах с украинскими партнерами в Киеве.