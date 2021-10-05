Експерт: в Одесі найбільше "зрощення" бізнесу і політики, через це ОП може тиснути на Труханова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Наразі в Україні наростає загострення між центральною та місцевою владою. І складових цього процесу кілька. З одного боку - тарифне питання, а з іншого - наміри Офісу Президента мати на місцях своїх однодумців. Яскравим прикладом такого протистояння є сьогодні й Одеса, каже політолог Олександр Кочетков у коментарі УНН.

Цитата:

“Щодо одеської влади, то там одне з найбільших по всій Україні зрощення бізнесу і місцевих політиків. Там зосереджена велика кількість інтересів, і всі ці інтереси ведуть до того, що ОП хотілося б мати там більш слухняного, більш залежного мера, ніж Труханов”, — вважає Олександр Кочетков.

Деталі

На думку політолога, одним із підтверджень цієї думки є активізація правоохоронців у справі “Глибоководний випуск”, до якої напряму причетний Руслан Тарпан. Його називали соратником Труханова, чим, власне, й пояснюється значна кількість одеських держпідрядів, освоєних афілійованими з Тарпаном компаніями. Не виключення і проект “Глибоководний випуск”, на який було скеровано близько 600 млн грн. З плином років “випуск” й досі не запрацював, а Тарпан став одним з головних підозрюваних у провадженні за фактом присвоєння на проекті 320 млн грн.

Олександр Кочетков вважає, що активізація слідства у справі Тарпана - це своєрідний знак зі сторони Офісу Президента, адресований одеському меру.

“НАБУ (розслідування провадження "Глибоководного випуску“ — ред.) виконує тут місію на користь влади. Офісу Президента дуже хотілося б зняти Труханова, але вони цього зробити поки що не можуть. (...) І ця справа — один із так званих сигналів від ОП до Труханова”, — переконаний експерт.

Контекст

Національне антикорупційне бюро здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. Його підозрюють у вчиненні одразу цілої низки кримінальних правопорушень.

З 2007 року Тарпан перебуває у розшуку МВС, а тому переховується за кордоном.

Правоохоронці Монако, свою чергою, підозрюють Тарпана та його ексдружину Оксану Шишовську в легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Іноземні правоохоронні органи припускають, що легалізовувати подружжя могло кошти саме з проекту “Глибоководний випуск”. У межах слідства, уповноважені органи Монако звернулися до України з міжнародно-правовим дорученням. 

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