Эксперт: в Одессе крупнейшее "сращивание" бизнеса и политики, поэтому ОП может давить на Труханова

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сейчас в Украине нарастает обострение между центральной и местной властью. И составляющих этого процесса несколько. С одной стороны - тарифный вопрос, а с другой - намерения Офиса Президента иметь на местах своих единомышленников. Ярким примером такого противостояния является сегодня и Одесса, говорит политолог Александр Кочетков в комментарии УНН.