Експерт: українська економіка може обійтися без іноземного інвестора

На його думку, іноземний інвестор, в першу чергу, зацікавлений у власному збагаченні, а не у розвитку економіки держави, на території якої він працює.

Цитата

“Іноземні інвестори, компанії, вони для українського бізнесу не потрібні, це конкуренти. Український бізнес прикладає масу зусиль, щоб не пускати іноземців. Коли інвестор вкладає кошти, він думає про себе. Тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про іноземного інвестора, то зароблені кошти він виводить за кордон, тобто, що інвестували, те і забрали”, — вважає економіст.

Свою думку Олександр Охріменко підкріпив статистикою.

“Так, 2020 рік був провальний, але якщо взяти 2019 рік, то українські інвестори інвестували в національну економіку майже трильйон гривень, різні інвестори, великі і маленькі. Цього року, я вважаю, Україну чекає зростання внутрішнього інвестування”, — розповів Охріменко.

Деталі

Зауважимо, що деякі експерти згодні з такою думкою. Нещодавно політолог Віталій Бала заявив, що влада України перетворила нашу державу на ринок збуту для іноземного автопрому. А виникла така ситуація, на думку політолога, через відсутність у влади стратегічного бачення промислового майбутнього нашої держави.

Контекст

На жаль, деякі міжнародні компанії лише прикриваються вивіскою “іноземний інвестор”. Насправді ж вони перетворюють Україну на ринок збуту. Такою поведінкою відзначився і всесвітньо відомий шведський виробник вантажівок Scania, який пов’язаний з витісненням незалежних українських дилерів у боротьбі за регіональні ринки збуту та фігуруванням у цілій низці скандалів і судових процесів.

Вже на початку вересня у Північному апеляційному господарському суді Києва відбудеться судове засідання між українською компанією-дилером “Проскан” та Scania Україна про стягнення майже 170 млн грн. Таку суму вимагає український дилер “Проскан” від шведської Scaniа через порушення останньою умов договору.

Це не перший український дилер, який вимагає компенсацію від шведської сторони. Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн.

Після цього шведський виробник вантажівок підключив усі доступні політичні інструменти впливу на державний апарат і судову владу. Так, позицію Scania у пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть опинитися під питанням.

Scania Україна також заручились підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко.

Під час судового процесу Scania навіть влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію та “обід в колі друзів однодумців” нардепам Галині Янченко та Денису Маслову.

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством “Журавлина” тривають близько дев’яти років. І до публічної заяви колишнього виконавчого директора Scania Україна Андреаса Пуеккера ситуація висвітлювалася тільки з боку інтересів самої Scania: українська компанія “Журавлина” опинилася під масованими репутаційними атаками, крім того, що стала жертвою експансивної політики шведської компанії в Україні.