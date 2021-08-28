Експерт: українська економіка може обійтися без іноземного інвестора

ukru
17 березня, 19:38 • 99137 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122984 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 179038 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155034 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154314 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162342 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179300 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150251 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159395 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176131 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

17 березня, 20:41 • 18384 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 32480 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 42340 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 24434 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 41220 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 179022 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 161113 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 257973 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 254095 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 382151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 59921 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 68991 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 66975 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101226 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111329 перегляди
Актуальне
Експерт: українська економіка може обійтися без іноземного інвестора

Експерт: українська економіка може обійтися без іноземного інвестора

Київ • УНН

 • 24121 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вітчизняні інвестори формують каркас національної економіки, тому Україна може спокійно прожити й без іноземних інвестицій. Про це в коментарі УНН заявив економіст Олександр Охріменко. 

На його думку, іноземний інвестор, в першу чергу, зацікавлений у власному збагаченні, а не у розвитку економіки держави, на території якої він працює.

Цитата

“Іноземні інвестори, компанії, вони для українського бізнесу не потрібні, це конкуренти. Український бізнес прикладає масу зусиль, щоб не пускати іноземців. Коли інвестор вкладає кошти, він думає про себе. Тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про іноземного інвестора, то зароблені кошти він виводить за кордон, тобто, що інвестували, те і забрали”, — вважає економіст.

Свою думку Олександр Охріменко підкріпив статистикою.

“Так, 2020 рік був провальний, але якщо взяти 2019 рік, то українські інвестори інвестували в національну економіку майже трильйон гривень, різні інвестори, великі і маленькі. Цього року, я вважаю, Україну чекає зростання внутрішнього інвестування”, — розповів Охріменко.

Деталі

Зауважимо, що деякі експерти згодні з такою думкою. Нещодавно політолог Віталій Бала заявив, що влада України перетворила нашу державу на ринок збуту для іноземного автопрому. А виникла така ситуація, на думку політолога, через відсутність у влади стратегічного бачення промислового майбутнього нашої держави.

Контекст

На жаль, деякі міжнародні компанії лише прикриваються вивіскою “іноземний інвестор”. Насправді ж вони перетворюють Україну на ринок збуту. Такою поведінкою відзначився і всесвітньо відомий шведський виробник вантажівок Scania, який пов’язаний з витісненням незалежних українських дилерів у боротьбі за регіональні ринки збуту та фігуруванням у цілій низці скандалів і судових процесів.

Вже на початку вересня у Північному апеляційному господарському суді Києва відбудеться судове засідання між українською компанією-дилером “Проскан” та Scania Україна про стягнення майже 170 млн грн. Таку суму вимагає український дилер “Проскан” від шведської Scaniа через порушення останньою умов договору.

Це не перший український дилер, який вимагає компенсацію від шведської сторони. Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн.

Після цього шведський виробник вантажівок підключив усі доступні політичні інструменти впливу на державний апарат і судову владу. Так, позицію Scania у пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть опинитися під питанням.
Scania Україна також заручились підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко.

Під час судового процесу Scania навіть влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію та “обід в колі друзів однодумців” нардепам Галині Янченко та Денису Маслову.

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством “Журавлина” тривають близько дев’яти років. І до публічної заяви колишнього виконавчого директора Scania Україна Андреаса Пуеккера ситуація висвітлювалася тільки з боку інтересів самої Scania: українська компанія “Журавлина” опинилася під масованими репутаційними атаками, крім того, що стала жертвою експансивної політики шведської компанії в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами