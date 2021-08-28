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Эксперт: украинская экономика может обойтись без иностранного инвестора

Эксперт: украинская экономика может обойтись без иностранного инвестора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Отечественные инвесторы формируют каркас национальной экономики, поэтому Украина может спокойно прожить и без иностранных инвестиций. Об этом в комментарии УНН заявил экономист Александр Охрименко.

По его мнению, иностранный инвестор, в первую очередь, заинтересован в собственном обогащении, а не в развитии экономики государства, на территории которого он работает.

Цитата

"Иностранные инвесторы, компании, они для украинского бизнеса не нужны, это конкуренты. Украинский бизнес прикладывает массу усилий, чтобы не пускать иностранцев. Когда инвестор вкладывает средства, он думает о себе. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим об иностранном инвесторе, то заработанные средства он выводит за границу, то есть, что инвестировали, то и забрали", - считает экономист.

Свое мнение Александр Охрименко подкрепил статистикой.

"Так, 2020 год был провальный, но если взять 2019 год, то украинские инвесторы инвестировали в национальную экономику почти триллион гривен, различные инвесторы, большие и маленькие. В этом году, я считаю, Украина ожидает роста внутреннего инвестирования", - рассказал Охрименко.

Детали

Отметим, что некоторые эксперты согласны с таким мнением. Недавно политолог Виталий Бала заявил, что власти Украины превратили нашу страну в рынок сбыта для иностранного автопрома. А возникла такая ситуация, по мнению политолога, из-за отсутствия у власти стратегического видения промышленного будущего нашего государства.

Контекст

К сожалению, некоторые международные компании только прикрываются вывеской "иностранный инвестор". На самом деле они превращают Украину в рынок сбыта. Таким поведением отличился и всемирно известный шведский производитель грузовиков Scania, который связан с вытеснением независимых украинских дилеров в борьбе за региональные рынки сбыта и фигурирует в целом ряде скандалов и судебных процессов.

Уже в начале сентября в Северном апелляционном суде Киева состоится судебное заседание между украинской компанией-дилером "Проскан" и Scania Украина о взыскании почти 170 млн грн. Такую сумму требует украинский дилер "Проскан" от шведской Scaniа из-за нарушения последней условий договора.

Это не первый украинский дилер, который требует компенсацию от шведской стороны. В прошлом году компания "Журавлына" выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн.

После этого шведский производитель грузовиков подключил все доступные политические инструменты влияния на государственный аппарат и судебную власть. Так, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Scania Украина также заручились поддержкой народных депутатов из "Слуги народа", в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко.

Во время судебного процесса Scania даже устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и "обед в кругу друзей единомышленников" нардепам Галине Янченко и Денису Маслову.

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" длятся около девяти лет. И до публичного заявления бывшего исполнительного директора Scania Украины Андреаса Пуеккера ситуация освещалась только со стороны интересов самой Scania: украинская компания "Журавлына" оказалась под массированными репутационными атаками, кроме того, что стала жертвой экспансивной политики шведской компании в Украине.

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