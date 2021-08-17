Битва за 170 мільйонів: шведська Scania оскаржує заборговані українському дилеру гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна оскаржує в Північному апеляційному господарському суді рішення суду першої інстанції про стягнення майже 170 мільйонів гривень на користь колишнього дилера “Проскан”. Судове засідання у справі відбудеться 9 вересня, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
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Деталі
У Північному апеляційному господарському суді міста Києва на початку вересня відбудеться судове засідання між українською компанією-дилером “Проскан” та дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна про стягнення майже 170 млн грн. Таку суму вимагає український дилер “Проскан” від шведської Scania.
А все — через порушення останньою умов договору.
Що було раніше
Господарський суд міста Києва задовольнив позов української компанії до шведської сторони. За словами представників “Проскана” та інших постраждалих дилерів, “Scania Україна” витісняла дилерів національного українського ринку задля захоплення регіональних ринків збуту.
Водночас шведи від офіційних коментарів наразі відмовляються. Ба більше — Scania подала апеляцію щодо рішення суду першої інстанції та вимагає оплатити від українських дилерів судовий збір та інші судові витрати.
Контекст
“Проскан” — це вже не перший український дилер, який вимагає компенсацію від шведської сторони. Минулого року компанія "Журавлина“виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн.
Однак, деякі народні депутати зчинили опір такому рішенню. Зокрема, “слуга народу” голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.
Не залишився осторонь і посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. У своїх заявах Тіберг робив акцент на шведських інвесторах, підкреслюючи, що подальші інвестиції в Україну можуть опинитись під питанням.
Додамо, що раніше навіть колишній виконавчий директор Scania Україна Андреас Пуеккер звинуватив Scania в токсичній бізнес-поведінці щодо колишнього дилера “Журавлина”.
Водночас експерти ринку впевнені, що захист національних компаній повинен бути пріоритетним для кожної держави.