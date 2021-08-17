Битва за 170 миллионов: шведская Scania оспаривает долги украинскому дилеру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украина оспаривает в Северном апелляционном суде решение суда первой инстанции о взыскании почти 170 миллионов гривен в пользу бывшего дилера “Проскан”. Судебное заседание по делу состоится 9 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
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Детали
В Северном апелляционном суде города Киева в начале сентября состоится судебное заседание между украинской компанией-дилером “Проскан” и дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина о взыскании почти 170 млн грн. Такую сумму требует украинский дилер “Проскан” от шведской Scania.
А все — из-за нарушения последней условий договора.
Что было раньше
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск украинской компании к шведской стороны. По словам представителей “ПроСкан” и других пострадавших дилеров, “Scania Украина” вытесняла дилеров национального украинского рынка для захвата региональных рынков сбыта.
В то же время шведы от официальных комментариев пока отказываются. Более того — Scania подала апелляцию на решение суда первой инстанции и требует оплатить от украинских дилеров судебный сбор и другие судебные издержки.
Контекст
“Проскан” — это уже не первый украинский дилер, требует компенсацию от шведской стороны. В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн.
Однако, некоторые народные депутаты подняли сопротивление такому решению. В частности, “слуга народа” председатель Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.
Не остался в стороне и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. В своих заявлениях Тиберг делал акцент на шведских инвесторах, подчеркивая, что дальнейшие инвестиции в Украину могут оказаться под вопросом.
Добавим, что ранее даже бывший исполнительный директор Scania Украина Андреас Пуеккер обвинил Scania в токсическом бизнес-поведении в отношении бывшего дилера “Журавлына”.
В то же время эксперты рынка уверены, что защита национальных компаний должна быть приоритетной для каждого государства.