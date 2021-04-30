"Експерт Шредингера": у ВООЗ три місяці не можуть з'ясувати, чи є серіальний психолог Зеленського їхнім представником

На запитання журналістів, чи можна вважати відсутність відповіді протягом трьох місяців відмовою у наданні інформації, в українському ВООЗ відповіли, що їм потрібно більше часу для з’ясування інформації про своїх власних експертів.

Цитата:

“Просто у нас є певні затримки, ваш запит стосується конкретної особи, й нам потрібен час, аби все з’ясувати. Я перепитаю у фахівців, які готують вам відповідь. Ми не відмовляємо, просто дещо затримується відповідь”, — прокоментували в українському офісі ВООЗ тримісячну затримку з відповіддю на журналістський запит.

Що було до цього

На початку 2021 року психолог Зеленського з серіалу “Слуга народу” Оксана Обертинська, представляючись експертом ВООЗ на початку січня, під “вивіскою” Всесвітньої організації охорони здоров’я просувала "ковідні" товари власної компанії під час безкоштовних тренінгів на базі державних медичних закладів західної України.

Раніше Обертинська вже фігурувала у скандалі, де, представляючись експерткою МОЗ та консультанткою Офісу Президента, інспектувала державні ПЛР-лабораторії. УНН відомо, що під час цих візитів Обертинська неодноразово підкреслювала свою наближеність до Офісу Президента, а як доказ наводила епізодичну роль у серіалі “Слуга народу”, просуваючи товари своєї компанії.

Хто така Оксана Обертинська

Злет кар’єри Оксани Обертинської, ймовірно, обумовлений зйомкою у ролі президентського психолога Василя Голобородька (Володимира Зеленського) у серіалі “Слуга народу”. Лише так можна пояснити те, що у березні вона стала консультантом з питань лабораторного тестування особливо небезпечних вірусних хвороб Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, до якої увійшли Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, профільні міністри. Проте досвід лабораторного тестування особливо небезпечних вірусних хвороб у неї відсутній.

Своєю чергою компанія Обертинської “Центр молекулярної діагностики” заробила за декілька місяців існування 18 млн грн на “ковідних” державних замовленнях. Після оприлюднення цієї інформації в Офісі Президента України досить оперативно відповіли УНН, що більше не користуються консультаційними послугами Обертинської, та так і не розповіли, кого вона могла консультувати.

Показово, що після інформаційного резонансу Оксана Обертинська змінила назву своєї компанії і перейменувала “засвічений” у ЗМІ “Центр молекулярної діагностики” на ТОВ “ВІАЛАЙФ Україна”. Окрім того, у той самий час змінилась також і адреса підприємства: з квартири старої житлової “сталінки” у Києві на вулиці Обсерваторній вона переїхала на вулицю Куренівську, будинок 5/7.