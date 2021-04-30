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"Эксперт Шредингера": в ВОЗ три месяца не могут выяснить, является ли сериальный психолог Зеленского их представителем

"Эксперт Шредингера": в ВОЗ три месяца не могут выяснить, является ли сериальный психолог Зеленского их представителем

Киев  •  УНН

 • 10580 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В украинском представительстве Всемирной организации здравоохранения уже три месяца (с 29 января) не могут подтвердить или опровергнуть журналистам УНН, является ли "психолог" Зеленского из сериала "Слуга народа" Оксана Обертинская экспертом ВОЗ.

На вопрос журналистов, можно ли считать отсутствие ответа в течение трех месяцев отказом в предоставлении информации, в украинском ВОЗ ответили, что им нужно больше времени для выяснения информации о своих собственных экспертах.

Цитата:

"Просто у нас есть определенные задержки, ваш запрос касается конкретного лица, и нам нужно время, чтобы все выяснить. Я переспрошу у специалистов, которые готовят вам ответ. Мы не отказываем, просто несколько задерживается ответ", - прокомментировали в украинском офисе ВОЗ трехмесячную задержку с ответом на журналистский запрос.

Что было до этого

В начале 2021 года психолог Зеленского из сериала "Слуга народа" Оксана Обертинская, представляясь экспертом ВОЗ в начале января, под "вывеской" Всемирной организации здравоохранения продвигала "ковидные" товары собственной компании во время бесплатных тренингов на базе государственных медицинских учреждений западной Украины.

Ранее Обертинская уже фигурировала в скандале, где, представляясь экспертом Минздрава и консультантом Офиса Президента, инспектировала государственные ПЦР-лаборатории. УНН известно, что во время этих визитов Обертинская неоднократно подчеркивала свою близость к Офису Президента, а в качестве доказательства приводила эпизодическую роль в сериале "Слуга народа", продвигая товары своей компании.

Кто такая Оксана Обертинская

Взлет карьеры Оксаны Обертинской, вероятно, обусловлен съемкой в роли президентского психолога Василия Голобородько (Владимира Зеленского) в сериале "Слуга народа". Только так можно объяснить то, что в марте она стала консультантом по вопросам лабораторного тестирования особо опасных вирусных болезней Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в который вошли Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, профильные министры. Однако опыт лабораторного тестирования особо опасных вирусных болезней у нее отсутствует.

В свою очередь компания Обертинской "Центр молекулярной диагностики" заработала за несколько месяцев существования 18 млн грн на "ковидных" государственных заказах. После обнародования этой информации в Офисе Президента Украины достаточно оперативно ответили УНН, что больше не пользуются консультационными услугами Обертинской, но так и не рассказали, кого она могла консультировать.

Показательно, что после информационного резонанса Оксана Обертинская изменила название своей компании и переименовала "засвеченный" в СМИ "Центр молекулярной диагностики" на ООО "ВИАЛАЙФ Украина". Кроме того, в то же время изменилась также и адрес предприятия: из квартиры старой жилой "сталинки" в Киеве на улице Обсерваторной она переехала на улицу Куреневской, дом 5/7.

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