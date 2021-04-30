"Эксперт Шредингера": в ВОЗ три месяца не могут выяснить, является ли сериальный психолог Зеленского их представителем

На вопрос журналистов, можно ли считать отсутствие ответа в течение трех месяцев отказом в предоставлении информации, в украинском ВОЗ ответили, что им нужно больше времени для выяснения информации о своих собственных экспертах.

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"Просто у нас есть определенные задержки, ваш запрос касается конкретного лица, и нам нужно время, чтобы все выяснить. Я переспрошу у специалистов, которые готовят вам ответ. Мы не отказываем, просто несколько задерживается ответ", - прокомментировали в украинском офисе ВОЗ трехмесячную задержку с ответом на журналистский запрос.

Что было до этого

В начале 2021 года психолог Зеленского из сериала "Слуга народа" Оксана Обертинская, представляясь экспертом ВОЗ в начале января, под "вывеской" Всемирной организации здравоохранения продвигала "ковидные" товары собственной компании во время бесплатных тренингов на базе государственных медицинских учреждений западной Украины.

Ранее Обертинская уже фигурировала в скандале, где, представляясь экспертом Минздрава и консультантом Офиса Президента, инспектировала государственные ПЦР-лаборатории. УНН известно, что во время этих визитов Обертинская неоднократно подчеркивала свою близость к Офису Президента, а в качестве доказательства приводила эпизодическую роль в сериале "Слуга народа", продвигая товары своей компании.

Кто такая Оксана Обертинская

Взлет карьеры Оксаны Обертинской, вероятно, обусловлен съемкой в роли президентского психолога Василия Голобородько (Владимира Зеленского) в сериале "Слуга народа". Только так можно объяснить то, что в марте она стала консультантом по вопросам лабораторного тестирования особо опасных вирусных болезней Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в который вошли Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, профильные министры. Однако опыт лабораторного тестирования особо опасных вирусных болезней у нее отсутствует.

В свою очередь компания Обертинской "Центр молекулярной диагностики" заработала за несколько месяцев существования 18 млн грн на "ковидных" государственных заказах. После обнародования этой информации в Офисе Президента Украины достаточно оперативно ответили УНН, что больше не пользуются консультационными услугами Обертинской, но так и не рассказали, кого она могла консультировать.

Показательно, что после информационного резонанса Оксана Обертинская изменила название своей компании и переименовала "засвеченный" в СМИ "Центр молекулярной диагностики" на ООО "ВИАЛАЙФ Украина". Кроме того, в то же время изменилась также и адрес предприятия: из квартиры старой жилой "сталинки" в Киеве на улице Обсерваторной она переехала на улицу Куреневской, дом 5/7.