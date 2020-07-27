Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року

“Я зараз прогнозую, що курс (зростання курсу — ред.) буде призупинятися. Оскільки всі очікували від Шевченка (голови НБУ — ред.) декількох речей. Перша — це початок кредитування, а крім того — зміну вектору розвитку. Тобто, з фінансового сектору до сектору реальної економіки. Для цього необхідно було, в тому числі, відпустити курс долара в більш таке, повільне, плавання. Інше питання, що зараз дехто вже починає критикувати, що досить суттєво одразу курс підскочив”, — сказав Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що підвищення курсу могло б бути більш розтягнутим.

“Але, в той же час, зараз, я впевнений, що тут якраз декілька факторів зіграли роль, в тому числі і те, що валютники включились в цю гру і почали трошки розхитувати курс, оскільки вони ж заробляють не на стабільності, а саме на коливанні. Тому, в даному випадку, я впевнений, що Національний банк зараз почне трошки тримати курс. І він приспаде”, — додав Олексій Дорошенко.

За його словами, зниження курсу долару відбудеться несуттєво.

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“Він буде до кінця року поступово зростати. Але в той же час, ми розуміємо, що якщо середньорічний курс закладений в бюджет 29,5, то, в принципі, на кінець року повинен бути вже десь 30,5, або навіть десь 31 може вийти. Але якщо зараз буде таке суттєве швидке зростання, то це призведе вже до неконтрольованої інфляції, оскільки відсоток зростання курсу призводить десь до 0,7% споживчої інфляції. Оскільки продукти, товари, дорожчають, послуги дорожчають”, — сказав Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що вважає, що НБУ призупине таке зростання.

“Долар відкотиться назад, а потім знов буде по-трошки зростати. Так що я вважаю, що це досить нормально для тієї ситуації, яка є на сьогоднішній день”, — додав Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, офіційний курс гривні наразі встановлено на рівні 27,66 грн за дол. Протягом минулого тижня долар поступово зростав, особливо на готівковому ринку.

У понеділок, 27 липня, курс долара щодо гривні дещо знизився.

Додамо, що Кирила Шевченка призначили новим головою Національного банку України 16 липня