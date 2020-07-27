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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12686 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 100221 просмотра

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4 марта, 14:27 • 105101 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109883 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130133 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101864 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

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Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу года

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Вскоре курс доллара снизится, однако к концу года ожидается медленный рост до 31 гривны за доллар. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Я сейчас прогнозирую, что курс (рост курса - ред.) будет приостанавливаться. Поскольку все ожидали от Шевченко (главы НБУ - ред.) нескольких вещей. Первая - это начало кредитования, а кроме того - изменение вектора развития. То есть, с финансового сектора к сектору реальной экономики. Для этого необходимо было, в том числе, отпустить курс доллара в более такое, медленное, плавание. Другой вопрос, что сейчас некоторые уже начинает критиковать, что весьма существенно сразу курс подскочил", - сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что повышение курса могло бы быть более растянутым.

"Но, в то же время, сейчас, я уверен, что здесь как раз несколько факторов сыграли роль, в том числе и то, что валютчики включились в эту игру и начали немножко расшатывать курс, поскольку они же зарабатывают не на стабильности, а именно на колебании. Поэтому, в данном случае, я уверен, что Национальный банк сейчас начнет немножко держать курс и он снизится", - добавил Алексей Дорошенко.

По его словам, снижение курса доллара будет несущественным.

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"Он будет до конца года постепенно расти. Но в то же время, мы понимаем, что если среднегодовой курс заложен в бюджет 29,5, то, в принципе, на конец года должен быть уже где-то 30,5, или даже где-то 31 может получиться. Но если сейчас будет такое существенный быстрый рост, то это приведет уже к неконтролируемой инфляции, поскольку процент роста курса приводит где-то к 0,7% потребительской инфляции. Поскольку продукты, товары, дорожают, услуги дорожают", - сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что считает, что НБУ приостановит такой рост.

"Доллар откатится назад, а затем вновь будет понемногу расти. Так что я считаю, что это совершенно нормально для той ситуации, которая есть на сегодняшний день", - добавил Алексей Дорошенко.

Напомним, официальный курс гривны пока установлен на уровне 27,66 грн за долл. На прошлой неделе доллар постепенно рос, особенно на наличном рынке. В понедельник, 27 июля, курс доллара по отношению к гривне несколько снизился.

Добавим, что Кирилла Шевченко назначен новым председателем Национального банка Украины 16 июля

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