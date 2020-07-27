Эксперт рассказал, каким будет курс доллара к концу года

"Я сейчас прогнозирую, что курс (рост курса - ред.) будет приостанавливаться. Поскольку все ожидали от Шевченко (главы НБУ - ред.) нескольких вещей. Первая - это начало кредитования, а кроме того - изменение вектора развития. То есть, с финансового сектора к сектору реальной экономики. Для этого необходимо было, в том числе, отпустить курс доллара в более такое, медленное, плавание. Другой вопрос, что сейчас некоторые уже начинает критиковать, что весьма существенно сразу курс подскочил", - сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что повышение курса могло бы быть более растянутым.

"Но, в то же время, сейчас, я уверен, что здесь как раз несколько факторов сыграли роль, в том числе и то, что валютчики включились в эту игру и начали немножко расшатывать курс, поскольку они же зарабатывают не на стабильности, а именно на колебании. Поэтому, в данном случае, я уверен, что Национальный банк сейчас начнет немножко держать курс и он снизится", - добавил Алексей Дорошенко.

По его словам, снижение курса доллара будет несущественным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ объяснили колебания курса последние недели

"Он будет до конца года постепенно расти. Но в то же время, мы понимаем, что если среднегодовой курс заложен в бюджет 29,5, то, в принципе, на конец года должен быть уже где-то 30,5, или даже где-то 31 может получиться. Но если сейчас будет такое существенный быстрый рост, то это приведет уже к неконтролируемой инфляции, поскольку процент роста курса приводит где-то к 0,7% потребительской инфляции. Поскольку продукты, товары, дорожают, услуги дорожают", - сказал Алексей Дорошенко.

Он отметил, что считает, что НБУ приостановит такой рост.

"Доллар откатится назад, а затем вновь будет понемногу расти. Так что я считаю, что это совершенно нормально для той ситуации, которая есть на сегодняшний день", - добавил Алексей Дорошенко.

Напомним, официальный курс гривны пока установлен на уровне 27,66 грн за долл. На прошлой неделе доллар постепенно рос, особенно на наличном рынке. В понедельник, 27 июля, курс доллара по отношению к гривне несколько снизился.

Добавим, что Кирилла Шевченко назначен новым председателем Национального банка Украины 16 июля