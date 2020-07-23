У НБУ пояснили коливання курсу останні тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Природа коливань останніх тижнів на валютному ринку є психологічною. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
"Цього разу ми бачимо, зважаючи на показники платіжного балансу, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку, вона психологічна. Наприклад, після заяви голову НБУ про відставку 2 липня Нацбанк був вимушений вийти на ринок і продати 150 млн доларів. Останніми днями ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел - купує валюту населення, бізнес. Як на мене, нема іншого пояснення аніж те, що це, в принципі, спричинене публічними заявами про те що потрібна девальвація, що гривня буде слабшою тощо. Хочу сказати, що жодних фундаментальних причин немає - навпаки, достатньо сприятлива ситуація", - сказав Сологуб.
Він нагадав, що Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними, вони відбуваються завдяки різним факторам.
Нагадаємо, Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.