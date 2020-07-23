В НБУ объяснили колебания курса в последние недели
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Природа колебаний последних недель на валютном рынке является психологической. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"На этот раз мы видим, смотря на показатели платежного баланса, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке, она психологическая. Например, после заявления главы НБУ об отставке 2 июля Нацбанк был вынужден выйти на рынок и продать 150 млн долларов. В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников - покупает валюту население, бизнес. Как по мне, нет другого объяснения чем то, что это, в принципе, вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и тому подобное. Хочу сказать, что никаких фундаментальных причин нет - наоборот, достаточно благоприятная ситуация", - сказал Сологуб.
Он напомнил, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам.
Напомним, Правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%.