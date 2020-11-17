Експерт розповів, як на виробниках алкоголю відіб'ється локдаун вихідного дня

"Все-таки хто купував алкоголь, той і буде його купувати. Це не обмежує купівлю, бо харчові й алкогольні магазини працюють, в цьому плані це не проблема. Але це, звісно, позначиться на ресторанному бізнесі. Навіть якщо брати, скільки алкоголю продається в ресторанах, то впадуть продажі у вітчизняних виробників на 10-15%", - зазначив економіст.

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Охрименко також вважає, що хоч критична маса українців все-таки ходить в ресторани менше, ніж середньостатистичні європейці, проте адаптивний карантин вихідного дня не може не позначитись негативно на національних виробниках алкоголю.

Варто додати, що саме з цих міркувань українців зараз закликають підтримати українських виробників товарів і послуг, збільшивши покупки у них. Поки що в алкогольному кошику українців близько 70% алкогольних товарів українського виробництва. Експерти пояснюють це тим, що український алкоринок досить різноманітний, а також має незмінно високу якість і помірну ціну.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").