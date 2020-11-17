Эксперт рассказал, как на производителях алкоголя отразится локдаун выходного дня

"Все-таки кто покупал алкоголь, тот и будет его покупать. Это не ограничивает покупку, потому что пищевые и алкогольные магазины работают, в этом плане это не проблема. Но это, конечно, скажется на ресторанном бизнесе. Даже если брать, сколько алкоголя продается в ресторанах, то упадут продажи у отечественных производителей на 10-15%", - отметил экономист.

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Охрименко также считает, что хотя критическая масса украинцев все же ходит в рестораны меньше, чем среднестатистические европейцы, однако адаптивный карантин выходного дня не может не отразиться негативно на национальных производителях алкоголя.

Стоит добавить, что именно из этих соображений украинцев сейчас призывают поддержать украинских производителей товаров и услуг, увеличив покупки у них. Пока в алкогольной корзине украинцев около 70% алкогольных товаров украинского производства. Эксперты объясняют это тем, что украинский алкорынок достаточно разнообразен, а также имеет неизменно высокое качество и умеренную цену.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").