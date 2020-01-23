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Експерт розповів, що буде з цінами на горілку та ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час демонополізації спиртової галузі експорт української горілки зросте, а вітчизняні ліки на основі спирту стануть доступнішими. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи процес роздержавлення спиртових заводів, який оголосила влада.

Експерт розповів, що буде з цінами на горілку та ліки

За його словами, спирт - це сировина, яка сьогодні користується неабияким попитом.

"Під час демонополізації галузі на ринку з'явиться кілька гравців, які конкуруватимуть між собою, нарощуючи виробництво спирту. Збільшення обсягів виробництва спирту дасть поштовх вітчизняним промисловцям шукати ринки збуту своєї продукції за кордоном. Тому можна прогнозувати, що експорт спирту, як і готової лікеро-горілчаної продукції, у нас зростатиме", - каже Новак.

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Цілком ймовірно, що з часом ціни на деякі вітчизняні ліки впадуть, припускає він. Йдеться про ті медикаменти, у структурі собівартості яких спирт займає найбільшу питому вагу.

Натомість чекати, що під час демонополізації галузі подешевшає алкоголь, не варто, переконаний експерт.

"Річ у тім, що Україна має певні зобов'язання перед ЄС: поступово піднімати ціни на алкогольну і тютюнову продукцію до рівня європейських. Шляхом акцизів, які на алкогольні та тютюнові вироби зростають з року в рік. Тому, не дивлячись на те, що сам спирт під час реформи, на фоні збільшення конкуренції на ринку може подешевшати - готова продукція, алкогольна, буде дорожчати", - пояснив він.

Загалом, Новак вважає демонополізацію галузі кроком правильним, але запізнілим.

"Україна отримала державні монополії у спадок від Радянського Союзу. Тоді велика кількість виробництв, у тому числі - військово-промислового комплексу, знаходилася під жорстким контролем держави. Одна із таких галузей - виробництво спирту. І те, що ми сьогодні хочемо демонополізувати цей ринок - дія правильна, якої треба було вжити ще 28 років тому", - резюмував він.

Як писав УНН, Україна на разі контролює 2,5% світового експорту горілки.

Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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