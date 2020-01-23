Эксперт рассказал, что будет с ценами на водку и лекарства

По его словам, спирт — это сырье, которое сегодня пользуется большим спросом.

“Во время демонополизации отрасли на рынке появится несколько игроков, которые будут конкурировать между собой, наращивая производство спирта. Увеличение объемов производства спирта даст толчок отечественным промышленникам искать рынки сбыта своей продукции за рубежом. Поэтому можно прогнозировать, что экспорт спирта, как и готовой ликеро-водочной продукции, у нас будет расти”, — говорит Новак.

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Вполне вероятно, что со временем цены на некоторые отечественные лекарства упадут, предполагает он. Речь идет о тех медикаментах, в структуре себестоимости которых спирт занимает наибольший удельный вес.

Зато ожидать, что во время демонополизации отрасли подешевеет алкоголь, не стоит, убежден эксперт.

“Дело в том, что Украина имеет определенные обязательства перед ЕС постепенно поднимать цены на алкогольную и табачную продукцию до уровня европейских. Путем акцизов, которые на алкогольные и табачные изделия растут из года в год. Поэтому, несмотря на то, что сам спирт в ходе реформ, на фоне увеличения конкуренции на рынке может подешеветь — готовая продукция, алкогольная, будет дорожать”, — пояснил он.

В общем, Новак считает демонополизацию отрасли шагом правильным, но запоздалым.

“Украина получила государственные монополии в наследство от Советского Союза. Тогда большое количество производств, в том числе — военно-промышленного комплекса, находилась под жестким контролем государства. Одна из таких отраслей — производство спирта. И то, что мы сегодня хотим демонополизировать этот рынок — действие правильное, которое надо было принять еще 28 лет назад”, — резюмировал он.

Как писал УНН, Украина на данный момент контролирует 2,5% мирового экспорта водки.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).