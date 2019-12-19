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Експерт розповів, коли монополію на виробництво спирту повернуть державі

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. ДП "Укрспирт" - це підприємство, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки країни, яке повинно залишитися у власності держави. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Віктор Небоженко, коментуючи президентський закон про демонополізацію спиртової галузі та продажу активів ДП "Укрспирт".

"На жаль, нова влада вирішила не ускладнювати собі життя - замість того, щоб навести лад всередині "Укрспирту", прийняла рішення пустити підприємство з молотка. Це, звичайно ж, простіше, але загрожує непоправними наслідками. Продаючи ДП 1964 року народження, за всіма законами теорії вільного ринку, ми пускаємо сюди іноземних виробників спирту та торговців. Йдеться про російські і західні компанії, які дуже швидко освоять наш ринок, не надавши жодної можливості вітчизняним виробникам заробляти гроші і платити податки на благо розвитоку нашої країни", - сказав він.

Незабаром президентський закон щодо цієї так званої "спиртової реформи" буде скасований, прогнозує Небоженко.

"Це відбудеться приблизно через два роки. Протягом цього часу лобісти закону будуть насолоджуватися залишками українського спирту. Якась злочинна група депутатів отримала за це, нехай, до 10 млн дол. Втрати держави з цією сумою неспівмірні. Це називається хлист вільного ринку проти низькокваліфікованого державного управління економікою", - вважає політолог.

Нагадаємо, закон про скасування державної монополії на виробництво спирту Президент Володимир Зеленський підписав 14 грудня.

Багато експертів задаються питанням, чому саме від Президента виходила така ініціатива, підозрюючи наявність певних домовленостей з цього питання з найбільшими горілчаними виробниками країни.

Саме алкогольних гігантів називають найбільш зацікавленими в знищенні державного контролю в спиртовій галузі. А останні цього й не приховують. Окремі горілчані бізнесмени публічно підтримали закон про спирт і вже заявили про свої наміри будувати власні спиртові заводи.

Таким чином, по суті, почали збуватися найгірші прогнози експертів, які раніше попереджали, що активи ДП "Укрспирт", технічно застарілі, не будуть цікаві інвесторам. Отже, продаватимуть їх за ціною металобрухту. І в той час, коли держава втратить свій стратегічний актив, здатний приносити мільйони гривень до бюджету, бізнесмени отримають ліцензії на виробництво спирту і в рази збільшать свої і так мільярдні доходи.

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