Эксперт рассказал, когда монополию на производство спирта вернут государству

“К сожалению, новая власть решила не усложнять себе жизнь — вместо того, чтобы навести порядок внутри „Укрспирта“, приняла решение пустить предприятие с молотка. Это, конечно же, проще, но чревато непоправимыми последствиями. Продавая ГП по всем законам теории свободного рынка 1964 года, мы пускаем сюда иностранных производителей спирта и торговцев. Речь идет о российских и западных компаниях, которые очень быстро освоят наш рынок, не предоставив ни малейшей возможности отечественным производителям зарабатывать деньги и платить налоги на благо развитие нашей страны”, — сказал он.

В скором времени президентский закон по этой так называемой “спиртовой реформе” будет отменен, прогнозирует Небоженко.

“Это произойдет примерно через два года. В течение этого времени лоббисты закона будут наслаждаться остатками украинского спирта. Какая-то злодейская группа депутатов получила за это, пускай, до 10 млн дол. Потери государства с этой суммой несоизмеримы. Это называется хлыст свободного рынка против низкоквалифицированного государственного управления экономикой”, — считает политолог.

Напомним, закон об отмене государственной монополии на производство спирта Президент Владимир Зеленский подписал 14 декабря.

Многие эксперты задаются вопросом, почему именно от Президента исходила такая инициатива, подозревая наличия определенных договоренностей по этому вопросу с крупнейшими водочными производителями страны.

Именно алкогольных гигантов называют наиболее заинтересованными в уничтожении государственного контроля в спиртовой отрасли. А последние этого и не скрывают. Отдельные водочные бизнесмены публично поддержали закон о спирте и уже заявили о своих намерениях строить собственные спиртовые заводы.

Таким образом, по сути, начали сбываться худшие прогнозы экспертов, которые ранее предупреждали, что активы ГП “Укрспирт”, технически устаревшие, не будут интересны инвесторам. Следовательно, продавать их станут по цене металлолома. И в то время, как государство потеряет свой стратегический актив, способный приносить миллионы гривен в бюджет, бизнесмены получат лицензии на производство спирта и в разы нарастят свои так миллиардные доходы.