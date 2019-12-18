Экономист посчитал как вырастут сверхприбыли водочных гигантов благодаря реформе Зеленского

ukru
НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 11237 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 24718 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 74966 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 129115 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 134528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 131573 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 159883 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113894 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113341 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110099 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 114664 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 79448 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 101578 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 65100 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 50862 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 22456 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 159892 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 144599 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 171390 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 213161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 32068 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 113974 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 117492 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 122484 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 119492 просмотра
Актуальное
Экономист посчитал как вырастут сверхприбыли водочных гигантов благодаря реформе Зеленского

Экономист посчитал как вырастут сверхприбыли водочных гигантов благодаря реформе Зеленского

Киев  •  УНН

 • 14769 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине с 14 декабря вступил в действие закон Президента Владимира Зеленского об отмене государственной монополии на производство спирта. Отныне (с июля 2020 года) право производить спирт получат все желающие, и, в первую очередь, водочные монополисты, в состав которых эксперты причисляют три крупнейшие украинские компании — производителей водки. Прибыли последних вырастут на миллиарды, прогнозирует УНН экономист Александр Охрименко, и аргументирует почему.

“У нас сегодня около 40% спирта в тени. Где-то. Можем посчитать, сколько они могут заработать, не платя акциз: если взять за основу эти 40%, то примерно они могут положить себе в карман за счет левого спирта от 10 до 12 млрд грн. Это примерно такие средства в бюджет могут не поступить в результате неуплаты НДС, акцизов. Это очень большая сумма”, — говорит эксперт.

Так, недавно у нас была монополия на производство спирта и весь процесс контролировался, продолжил Охрименко.

“Контролировались поступления по акцизам. Ну, скажем так, возможность полностью не платить за левый спирт — это было достаточно проблематично. Приходилось, хотя бы часть своего производства, будем честны, не все, но часть все же показывать. А теперь можно гнать левый спирт, не платить налоги и набивать карманы”, — пояснил экономист.

Как писал УНН, так называемый “спиртовой” закон президента, по прогнозам юристов, может быть обжалован в КСУ и отменен, по крайней мере, за нарушение регламента его принятия.

Напомним, указанный документ предусматривает разрешение на импорт спирта в Украину специально уполномоченным КМУ госпредприятиям, а также предусматривает полуторагодовалого запрет на строительство новых спиртовых заводов.

Несмотря на это, отдельные производители водки уже анонсировали, что покупать активы ГП “Укрспирт” не собираются, а будут строить новые собственные производственные (для спирта) мощности. А исходя из этого, объекты “Укрспирт” будут никому не нужны, а если и проданы — то за бесценок, говорят депутаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы