Економіст порахував як зростуть надприбутки горілчаних гігантів завдяки реформі Зеленського

“У нас сьогодні близько 40% спирту в тіні. Десь так. Можемо порахувати, скільки вони можуть заробити, не сплачуючи акциз: якщо взяти за базу ці 40%, то приблизно вони можуть покласти собі в кишеню за рахунок лівого спирту від 10 до 12 млрд грн. Це приблизно такі кошти до бюджету можуть не надійти у результаті несплати ПДВ, акцизів. Це дуже велика сума”, — каже експерт.

Так, донедавна у нас була монополія на виробництво спирту і весь процес контролювався, продовжив Охріменко.

“Контролювались надходження з акцизів. Ну, скажемо так, можливість повністю не платити за лівий спирт — це було досить проблематично. Доводилося, хоча б частину свого виробництва, будемо чесні, не все, але частину все ж показувати. А тепер можна гнати лівий спирт, не платити податки і набивати кишені”, — пояснив економіст.

Як писав УНН, так званий “спиртовий” закон президента, за прогнозами юристів, може бути оскаржений до КСУ та скасований, принаймні, за порушення регламенту його ухвалення.

Нагадаємо, вказаний документ передбачає дозвіл на імпорт спирту в Україну спеціально уповноваженим КМУ держпідприємствам, а також передбачає півторарічну заборону на будівництво нових спиртових заводів.

Попри це, окремі виробники горілки вже анонсували, що купувати активи ДП “Укрспирт” не збираються, а будуть будувати нові власні виробничі (для спирту) потужності. А виходячи з цього, об’єкти “Укрспирту” будуть нікому не потрібні, а якщо і продані — то за безцінь, кажуть депутати.