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Експерт: Рада може поставити питання відставки Ляшка наприкінці вересня

Експерт: Рада може поставити питання відставки Ляшка наприкінці вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Питання відставки міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на тлі недотримання ним обіцянок з вакцинації може постати у парламенті вже наприкінці вересня. Таку думку в коментарі УНН висловив політичний експерт Володимир Воля.

Цитата

“Я не виключаю, що питання відставки Ляшка розглядатиметься восени, по мірі того, як ми наближатимемось до сезону, коли епідемії виходять на пік. Тут важлива буде кількість вакцинованих”, — сказав експерт.

Деталі

Фахівець згадав також і про відсутність обіцяного міністром дослідження, яке повинно було показати, який відсоток населення України перехворів на COVID-19, а також наявність антитіл.

“Зважаючи на те, що новий штам, і існує загроза нової хвилі коронавірусу, по мірі наближення середини осені питання відставки Ляшка буде обговорюватись. Те, що він не вийшов на показники вакцинації, які він сам анонсував, це важливий момент. Тому що він і Президенту дав обіцянку, і всім. Показники не виконані. Тому я і кажу, що у вересні - ближче до жовтня питання належного виконання обов’язків і виконання обіцянок міністром охорони здоров’я буде розглядатись, в тому числі якщо ми побачимо сплеск коронавірусу”, — додав Воля.

У цьому контексті експерт вказав на проведення масових заходів до Дня Незалежності України, на яких безпекові заходи щодо COVID, такі як масковий режим і соціальна дистанція, не здійснювались.

“Тому, очікуємо за два тижні, що дасть ця ситуація, в які показники захворюваності вона вийде. Це теж буде одним з факторів — коли побачать, до якого саме сплеску призвели у нас всі ці свята, я думаю це теж стане підставою (для можливої відставки — ред.)”, — додав співрозмовник УНН.

Доповнення

Як писав УНН, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, призначений 20 травня, не зміг виконати головної обіцянки, яку він дав нардепам під час обрання на посаду — провести 10 млн щеплень за літо.

Так, від початку вакцинальної кампанії (24 лютого) в Україні було проведено усього 8,3 млн щеплень.

УНН вважає, що на посадовця можуть чекати наслідки за оману очікувань народних обранців.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.

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