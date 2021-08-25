Провалена вакцинація: Ляшко - перший на вихід з Кабміну Шмигаля

Що казав Ляшко

Так, ще будучи кандидатом на посаду міністра, тодішній головний санлікар дав амбітну обіцянку на засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.



“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні.

Наступного ж дня свої слова Ляшко повторив у стінах Верховної Ради, після чого його кандидатуру підтримала більшість нардепів.

“Я вчора на комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе в першу чергу як ціль, яку я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати”, — зазначив він тоді з трибуни парламенту.



Реальна ситуація з вакцинацією від COVID-19

Водночас, станом на 25 серпня 2021 року, слова міністра так і залишились словами.

За даними, оприлюдненими ЦГЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні було проведено усього 8 300 200 щеплень. Тут варто зазначити, що старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого поточного року — тобто 8 млн щеплень українцям зробили не за три, а протягом шести місяців.

У Ляшка залишилось ще 6 днів на виконання обіцянки. Водночас, дивлячись на показники вакцинації за добу, можна сміливо припустити, що йому це не вдасться.

Так, кількість вакцинованих від COVID-19 осіб за останню добу, 24 серпня, склала 20 739 людей.



Навіть якщо брати до уваги проведення святкових заходів та взяти за основу показники минулого тижня, коли Україна повернулася на рівень у понад 100 тисяч щеплень від COVID-19 за добу, загальна кількість вакцинацій у країні до кінця літа не вийде на показник вищий за 9 млн.



Додамо, що головний санлікар України Віктор Кузін раніше трохи підкоригував обіцянки свого керівника, заявивши, що 10 млн щеплень планується зробити до кінця осені, а не літа.



Також додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.



Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.