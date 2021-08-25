Провалена вакцинація: Ляшко - перший на вихід з Кабміну Шмигаля

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, призначений 20 травня, не зміг виконати головної обіцянки, яку він дав нардепам під час обрання на посаду — провести 10 млн щеплень за літо. Про це свідчать офіційні дані Центру громадського здоров’я України. На посадовця можуть чекати наслідки за оману очікувань народних обранців, передає УНН.

Що казав Ляшко

Так, ще будучи кандидатом на посаду міністра, тодішній головний санлікар дав амбітну обіцянку на засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні.

Наступного ж дня свої слова Ляшко повторив у стінах Верховної Ради, після чого його кандидатуру підтримала більшість нардепів.

“Я вчора на комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе в першу чергу як ціль, яку я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати”, — зазначив він тоді з трибуни парламенту.

Реальна ситуація з вакцинацією від COVID-19

Водночас, станом на 25 серпня 2021 року, слова міністра так і залишились словами.

За даними, оприлюдненими ЦГЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні було проведено усього 8 300 200 щеплень. Тут варто зазначити, що старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого поточного року — тобто 8 млн щеплень українцям зробили не за три, а протягом шести місяців.

У Ляшка залишилось ще 6 днів на виконання обіцянки. Водночас, дивлячись на показники вакцинації за добу, можна сміливо припустити, що йому це не вдасться.

Так, кількість вакцинованих від COVID-19 осіб за останню добу, 24 серпня, склала 20 739 людей.

Навіть якщо брати до уваги проведення святкових заходів та взяти за основу показники минулого тижня, коли Україна повернулася на рівень у понад 100 тисяч щеплень від COVID-19 за добу, загальна кількість вакцинацій у країні до кінця літа не вийде на показник вищий за 9 млн.

Додамо, що головний санлікар України Віктор Кузін раніше трохи підкоригував обіцянки свого керівника, заявивши, що 10 млн щеплень планується зробити до кінця осені, а не літа.

Також додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.

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