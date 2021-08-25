Эксперт: Рада может поставить вопрос отставки Ляшко в конце сентября

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"Я не исключаю, что вопрос отставки Ляшко будет рассматриваться осенью, по мере того, как мы будем приближаться к сезону, когда эпидемии выходят на пик. Здесь важно будет количество вакцинированных", - сказал эксперт.

Детали

Специалист вспомнил также и об отсутствии обещанного министром исследования, которое должно было показать, какой процент населения Украины перенес COVID-19, а также наличие антител.

"Учитывая то, что новый штамм, и существует угроза новой волны коронавируса, по мере приближения середины осени вопрос отставки Ляшко будет обсуждаться. То, что он не вышел на показатели вакцинации, которые он сам анонсировал, это важный момент. Потому что он и Президенту дал обещание, и всем. Показатели не выполнены. Поэтому я и говорю, что в сентябре - ближе к октябрю вопрос надлежащего выполнения обязанностей и выполнения обещаний министром здравоохранения будет рассматриваться, в том числе если мы увидим всплеск коронавируса", - добавил Воля.

В этом контексте эксперт указал на проведение массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, на которых вопросы безопасности мероприятия по COVID, такие как масочный режим и социальная дистанция, не осуществлялись.

"Поэтому, ожидаем через две недели, что даст эта ситуация, в какие показатели заболеваемости она выйдет. Это тоже будет одним из факторов - когда увидят, к какому именно всплеску привели у нас все эти праздники, я думаю это тоже станет основанием (для возможной отставки - ред.)", - добавил собеседник УНН.

Дополнение

Как писал УНН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначенный 20 мая, не смог выполнить главного обещания, которое он дал нардепам во время избрания на должность - провести 10 млн прививок за лето.

Так, с начала прививочной кампании (24 февраля) в Украине было проведено всего 8,3 млн прививок.

УНН считает, что чиновника могут ждать последствия обмана ожиданий народных избранников.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает кадровых изменениях в Кабинете министров Украины.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.