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Експерт порівняв законопроекти про зниження ставки ПДВ для сільгоспвиробників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Напередодні Нового року, із різницею в тиждень, у Верховній Раді з'явилися відразу два законопроекти про зниження ставки ПДВ для деяких сільгоспвиробників. Що пропонують народні обранці і як це позначиться на споживачах продуктів харчування, УНН дізнався у голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова.

Експерт порівняв законопроекти про зниження ставки ПДВ для сільгоспвиробників

Перший законопроект № 7420 поданий групою народних депутатів Миколою Люшняком, Андрієм Кітом і Федором Негоєм. Він передбачає зниження ставки ПДВ для сільськогосподарських підприємств.

Другий законопроект № 7420-1 поданий групою народних депутатів Олександром Бакуменком, Миколою Кучером, Петром Юрчишиним, Леонідом Козаченком, Сергієм Мартиняком та Валентином Ничипоренком. Він передбачає зниження ставки ПДВ на деякі види продуктів сільгоспдіяльності.

Крім кількісної переваги співавторів, альтернативний законопроект відрізняється ключовим поняттям, адже, мова йде не про підприємства, а про продукти харчування, де кінцевим споживачем є населення.

"Законопроект пана Люшняка (№ 7420 - ред.) пропонує знизити ставку ПДВ в цілому на сільськогосподарську продукцію, що не має ніякого сенсу. Якщо знизити ставку на сировину, а на продукти харчування залишити на колишньому рівні, то поставлені законопроектом цілі не реалізуються", - зазначив Соколов.

Другий законопроект більш деталізований, вважає він, - там прямо вказано ті продукти харчування, на які планується знизити ставку ПДВ.

"Законопроект № 7420-1 пропонує знизити ставку, насамперед, на продукти харчування тваринного походження - молоко, м'ясо. Це ті продукти, які останнім часом з великим інтервалом від інших росли в ціні. Зростання цін призвело до зниження споживання, а це, звичайно ж, погано і шкідливо. Ідея законопроекту Бакуменка (№ 7420-1 - ред.) у тому, щоб стабілізувати ціни на продукти і дати можливість споживачам мати збалансований раціон харчування", - пояснив він.

З пояснювальної записки до законопроекту № 7420-1 - про зниження ПДВ на продукти харчування слідує, що українці з року в рік не доїдають належної кількості продуктів.

"Рівень споживання продуктів харчування тваринного походження на одного споживача в Україні істотно поступається аналогічному в провідних країнах світу і є недостатнім, в порівнянні з рекомендованими фізіологічними нормами", - зазначено в пояснювальній записці.

Там же наведені цифри. У 2016 році українці стали на 30% менше вживати м'яса, на 39% менше молока і на 22% менше яєць, ніж це рекомендовано.

Соколов вказав ще на одну істотну відмінність між законопроектами.

"Якщо знизити ставку на конкретні види продуктів, як це пропонує проект ЗУ № 7420-1, бюджет втратить набагато менше грошей на ряду зі зниженням ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції в цілому. У першому випадку мова йде про 4 млрд грн бюджетних грошей. А якщо говорити про проект Люшняка (№ 7420 - ред.), то це буде вже близько 17 млрд грн", - розповів він.

Крім того, в законопроекті Люшняка є юридична колізія, яка потім може вилізти всім "боком", підкреслив експерт.

"У законопроекті № 7420 (автор Люшняк - ред.) мова йде про сільськогосподарську продукцію виробника, а не про продукти харчування, які реалізуються в мережах, в ритейлі. Якщо це визначення використовувати, то виникає проблема в тому, що ніби як закон безглуздий.

Але є ще інше визначення, яке закладено в Законі про сільгосппідтримку. І там йдеться про всю сільгоспсировину і продукти харчування. Тоді виникає інша цікава річ - туди потрапляє і алкоголь. І якщо ми використовуємо це визначення, то виходить, що ми даємо понижену ставку на алкогольні напої, що, напевно, зовсім неправильно. Ясна річ, що коли є така невизначеність, то вона, на практиці, буде виходити боком - у ДФС буде своя думка, у платників податків - своя", - резюмував голова Всеукраїнської аграрної ради.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, співавтор законопроекту № 7420 Люшняк має відношення до алкогольного виробництва. Його сімейна компанія поставляє на "Укрспирт" бурякову мелясу.

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