Експерт оцінив вплив жорсткого карантину у січні на вартість продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Введення з 8 по 24 січня жорсткого карантину в Україні не вплине на вартість продуктів. Про це заявив журналісту УНН президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
“На жодні продукти карантинні обмеження не вплинуть. Навесні була паніка, зараз такого не буде. Наприклад, як правило в січні ціни на цитрусові зменшуються”, - відповів Охріменко на запитання, на вартість яких продуктів вплине введення жорсткого карантину з 8 по 24 січня.
Також він зазначив, що традиційно люди до Нового року купують м’ясо, і ціни на нього зростають, після Нового року попит на м’ясо подає й ціни знижуються.
“Й це незалежно, чи є локлаун, чи немає”, — додав Охріменко.
Нагадаємо, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я розраховують на зниження кількості випадків COVID-19 до 50% під час введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня.