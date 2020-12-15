Эксперт оценил влияние жесткого карантина в январе на стоимость продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Введение с 8 по 24 января жесткого карантина в Украине не повлияет на стоимость продуктов. Об этом заявил журналисту УНН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Ни на какие продукты карантинные ограничения не повлияют. Весной была паника, сейчас такого не будет. Например, как правило, в январе цены на цитрусовые уменьшаются", - ответил Охрименко на вопрос, на стоимость каких продуктов повлияет введение жесткого карантина с 8 по 24 января.
Также он отметил, что традиционно люди до Нового года покупают мясо, и цены на него растут, после Нового года спрос на мясо подает, цены снижаются.
"И это независимо, есть локлаун, или нет", - добавил Охрименко.
Напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения рассчитывают на снижение количества случаев COVID-19 до 50% при введении жестких карантинных мероприятий с 8 по 24 января.