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Эксперт оценил влияние жесткого карантина в январе на стоимость продуктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Введение с 8 по 24 января жесткого карантина в Украине не повлияет на стоимость продуктов. Об этом заявил журналисту УНН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт оценил влияние жесткого карантина в январе на стоимость продуктов

"Ни на какие продукты карантинные ограничения не повлияют. Весной была паника, сейчас такого не будет. Например, как правило, в январе цены на цитрусовые уменьшаются", - ответил Охрименко на вопрос, на стоимость каких продуктов повлияет введение жесткого карантина с 8 по 24 января.

Также он отметил, что традиционно люди до Нового года покупают мясо, и цены на него растут, после Нового года спрос на мясо подает, цены снижаются.

"И это независимо, есть локлаун, или нет", - добавил Охрименко.

Напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения рассчитывают на снижение количества случаев COVID-19 до 50% при введении жестких карантинных мероприятий с 8 по 24 января.

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