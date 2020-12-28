Експерт назвав вірогідні мотиви невирішення фінансової кризи столичного "Динамо"

"Там проблема у власниках. Звичайно, що будь-який бізнес - є бізнес. На сьогоднішній момент немає чіткого розуміння, що буде з клубом. Там, я так розумію, є думка продати його, інша думка - не продавати. І тому існує цей конфлікт. А воно до того йде (до продажу - ред). Я не можу, звичайно, чітко сказати, що це умисно робиться: банкротять його, але складається враження, що умисно створюють проблему", - вважає експерт.

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Крім того, кошти, які заробляє "Динамо", осідають в офшорах, нагадав Охріменко.

"Вони в офшорах. Я не знаю, що там власники думають, або не думають, але є ризик, що цей конфлікт може призвести до того, що як юридична структура - вона може збанкрутіти (не футбольна, а саме фінансова). Ризик такий існує. Коли відбувається така ситуація, коли борги не погашаються, це все до цього веде", - додав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ФК "Динамо", що належить Суркісам, має проблеми з податками. Їх несплату протягом кількох років поспіль зараз розслідують і ДФС, і ДБР.

Причина несплати повного розміру податків - офшорне фінансування і клубу, і заробітних плат гравців, тощо.

За даними ЗМІ, борг ФК "Динамо" перед державним "Приватом" сягає 21,7 млн доларів і 330 млн грн. Хоч офіційна декларація Григорія Суркіса і засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі, Суркіси ці фінзобов’язання не виконують.

Також нагадаємо, ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити борги із зарплати свого ексфутболіста Дьємерсі Мбокані у розмірі понад 78,8 тис. євро.

Ще низка фінансових скарг на "Динамо" перебувають на розгляді профільних органів ФІФА.