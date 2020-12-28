Эксперт назвал вероятные мотивы нерешения финансового кризиса столичного "Динамо"

"Там проблема в собственниках. Конечно, любой бизнес - есть бизнес. На сегодняшний момент нет четкого понимания, что будет с клубом. Там, я так понимаю, есть мнение продать его, другое мнение - не продавать. И поэтому существует этот конфликт. А оно к тому идет (к продаже - ред.). Я не могу, конечно, четко сказать, что это умышленно делается: банкротят ли его, но создается впечатление, что умышленно создают проблему", - считает эксперт.

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Кроме того, средства, которые зарабатывает "Динамо", оседают в оффшорах, напомнил Охрименко.

"Они в оффшорах. Я не знаю, что там владельцы думают, или не думают, но есть риск, что этот конфликт может привести к тому, что как юридическая структура - она может обанкротиться (не футбольная, а именно финансовая). Риск такой существует. Когда происходит такая ситуация, когда долги не погашаются, это все к этому ведет", - добавил он.

Напомним, по данным СМИ, ФК "Динамо", принадлежащий Суркисам, имеет проблемы с налогами. Их неуплату в течение нескольких лет подряд сейчас расследуют и ГФС, и ГБР.

Причина неуплаты полного размера налогов - оффшорное финансирование и клуба, и заработных плат игроков, и тому подобное.

По данным СМИ, долг ФК "Динамо" перед государственным "Приватом" достигает 21,7 млн долларов и 330 млн грн. Хотя официальная декларация Григория Суркиса и свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере, Суркисы эти финобязательства не выполняют.

Также напомним, ФИФА обязала "Динамо" выплатить долги по зарплате своего экс-футболиста Дьемерси Мбокани в размере более 78,8 тыс. евро.

Еще ряд финансовых жалоб на "Динамо" находятся на рассмотрении профильных органов ФИФА.