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Ексочільника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення військових до ремонту власної нерухомості

Київ • УНН

 • 16009 перегляди

Колишнього начальника ТЦК Запорізької області звинувачують у зловживанні службовим становищем. Він залучав військовослужбовців до ремонту власного будинку замість служби, незаконно видаючи накази про відрядження.

Ексочільника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення військових до ремонту власної нерухомості

Колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки судитимуть за зловживання службовим становищем. Чоловік залучав військових до будівництва власного будинку. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Посадовця затримали ще влітку минулого року. Він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.

Під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань ексвоєнкома.

У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. До робіт він залучив працівників районних військкоматів.

Слідчі з'ясували, що замість служби військові працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення для військових. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів періодично виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома.

Колишньому посадовцю було повідомлено про нову підозру. Наразі він обвинувачується у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

- заявили в ДБР. 

Нагадаємо

Правоохоронці викрили колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
Одеська область
Державне бюро розслідувань України
Херсонська область
Україна
Запоріжжя
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