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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-главу Запорожского ОТЦК будут судить за привлечение военных к ремонту собственной недвижимости

Экс-главу Запорожского ОТЦК будут судить за привлечение военных к ремонту собственной недвижимости

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:27  •  4882 просмотра

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Бывшего начальника ТЦК Запорожской области обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Он привлекал военнослужащих к ремонту собственного дома вместо службы, незаконно издавая приказы о командировках.

Бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки будут судить за злоупотребление служебным положением. Мужчина привлекал военных к строительству собственного дома. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Чиновника задержали еще летом прошлого года. Он обвиняется в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.

В ходе расследования этого дела вскрылись новые факты злоупотреблений экс-военкома.

В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. К работам он привлек работников районных военкоматов.

Следователи выяснили, что вместо службы военные работали на строительстве с сохранением полного денежного обеспечения для военных. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Таким образом в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов периодически выполняли ремонтные работы в доме военкома.

Бывшему чиновнику было сообщено о новом подозрении. Сейчас он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

- заявили в ГБР. 

Напомним,

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. После освобождения захваченной территории пошел служить в ТЦК в Одесской области. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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