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Ексдержсекретар США підтримав кандидатуру Байдена на виборах 2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній держсекретар США Джон Керрі, який балотувався у президенти у 2004 році, вирішив підтримати кандидатуру Джо Байдена, підкріпивши аргумент про те, що багатий досвід цього політика у міжнародних справах повинен стати вирішальним фактором для виборців у 2020 році. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

“Я ніколи не бачив, щоб світ сильніше потребував людину, яка з першого дня зможе взятися до вкрай складної справи — відновлення миру, вщент розколотого Дональдом Трампом”, — йдеться в заяві Керрі.

Тим часом передвиборний штаб Байдена продовжує звертати увагу на непослідовну поведінку президента Трампа як головнокомандуючого і глави держави. У середу штаб Байдена запустив в Інтернеті рекламу, використавши відеоролик, в якому інші світові лідери висміюють Трампа під час прийому в Букінгемському палаці.

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“Наступному президенту дістанеться світ у стані повного безладу”, — сказав у четвер Байден, нагадавши, що він володіє багаторічним зовнішньополітичним досвідом завдяки шести термінам у Сенаті і двом — на посаді віце-президента.

Раніше Байден заявив, що не має наміру давати показання в рамках процедури щодо імпічменту Трампа.

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