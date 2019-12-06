Экс-госсекретарь США поддержал кандидатуру Байдена на выборах 2020

“Я никогда не видел, чтобы мир сильнее нуждался в человеке, который с первого дня сможет приступить к крайне сложному делу — восстановлению мира, полностью расколотого Дональдом Трампом”, — говорится в заявлении Керри.

Между тем предвыборный штаб Байдена продолжает обращать внимание на непоследовательное поведение президента Трампа как главнокомандующего и главы государства. В среду штаб Байдена запустил в Интернете рекламу, использовав видеоролик, в котором другие мировые лидеры высмеивают Трампа во время приема в Букингемском дворце.

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“Следующему президенту достанется мир в состоянии полного беспорядка”, — сказал в четверг Байден, напомнив, что он обладает многолетним внешнеполитическим опытом благодаря шести срокам в Сенате и двум — в должности вице-президента.

Ранее Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры по импичменту Трампа.