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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 185 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107051 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140489 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144709 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 174561 просмотра

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Экс-госсекретарь США поддержал кандидатуру Байдена на выборах 2020

Экс-госсекретарь США поддержал кандидатуру Байдена на выборах 2020

Киев  •  УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший госсекретарь США Джон Керри, который баллотировался в президенты в 2004 году, решил поддержать кандидатуру Джо Байдена, подкрепив аргумент о том, что богатый опыт этого политика в международных делах должен стать решающим фактором для избирателей в 2020 году. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

“Я никогда не видел, чтобы мир сильнее нуждался в человеке, который с первого дня сможет приступить к крайне сложному делу — восстановлению мира, полностью расколотого Дональдом Трампом”, — говорится в заявлении Керри.

Между тем предвыборный штаб Байдена продолжает обращать внимание на непоследовательное поведение президента Трампа как главнокомандующего и главы государства. В среду штаб Байдена запустил в Интернете рекламу, использовав видеоролик, в котором другие мировые лидеры высмеивают Трампа во время приема в Букингемском дворце.

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“Следующему президенту достанется мир в состоянии полного беспорядка”, — сказал в четверг Байден, напомнив, что он обладает многолетним внешнеполитическим опытом благодаря шести срокам в Сенате и двум — в должности вице-президента.

Ранее Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры по импичменту Трампа.

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