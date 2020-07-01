Ексдепутата парламенту Криму Ганиша затримали та помістили до Київського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, засудженого до 12 років позбавлення волі, затримано і поміщено до державної установи "Київський слідчий ізолятор". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
Повідомляється, що за сприяння прокуратури автономії затримано колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засудженого до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради.
"На момент набрання вироку суду законної сили, засуджений не перебував під вартою та до цього часу безпідставно продовжував перебувати на волі, зараз Василя Ганиша затримано і поміщено до державної установи "Київський слідчий ізолятор", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховний Суд розгляне скаргу захисту на вирок ексдепутату парламенту Криму Ганишу.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив у силі вирок, яким колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.