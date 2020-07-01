Экс-депутата парламента Крыма Ганыша задержали и поместили в Киевское СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы, задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Сообщается, что при содействии прокуратуры автономии задержан бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены.
"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе, сейчас Василий Ганыша задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховный Суд рассмотрит жалобу защиты на приговор экс-депутату парламента Крыма Ганышу.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
Напомним, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.