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Екс-заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів підозрюють у розтраті 8,5 млн грн

Екс-заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів підозрюють у розтраті 8,5 млн грн

Київ • УНН

 • 21598 перегляди

Колишнього заступника голови Держагентства інфраструктурних проектів України підозрюють у закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Збитки державному бюджету склали майже 8,5 млн грн.

Правоохоронці викрили колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України на закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

У ДБР заявили, що дії фігуранта завдали збитків державному бюджету на майже 8,5 млн грн. Нині посадовець обіймає посаду першого заступника на одному з державних підприємств.

Зазначається, що як голова тендерного комітету на попередній посаді він ухвалив рішення, що дозволило безпідставно укласти прямий договір на закупівлю 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами.

В результаті експертиза визначила шкоду державному бюджету у майже 8,5 млн грн.

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Посадовець підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

- заявили в Бюро. 

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо

Двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві з земельною ділянкою у Фастівському районі. Зловмисники намагалися продати незаконно розділену ділянку за 80 тисяч доларів, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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