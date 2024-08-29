Екс-заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів підозрюють у розтраті 8,5 млн грн

Правоохоронці викрили колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України на закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.

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У ДБР заявили, що дії фігуранта завдали збитків державному бюджету на майже 8,5 млн грн. Нині посадовець обіймає посаду першого заступника на одному з державних підприємств.

Зазначається, що як голова тендерного комітету на попередній посаді він ухвалив рішення, що дозволило безпідставно укласти прямий договір на закупівлю 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами.

В результаті експертиза визначила шкоду державному бюджету у майже 8,5 млн грн.

Слідом за начальником: на хабарі викрили заступника голови Бучанського ТЦК та СП

Посадовець підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України