Екс-заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів підозрюють у розтраті 8,5 млн грн
Київ • УНН
Колишнього заступника голови Держагентства інфраструктурних проектів України підозрюють у закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Збитки державному бюджету склали майже 8,5 млн грн.
Правоохоронці викрили колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України на закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.
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У ДБР заявили, що дії фігуранта завдали збитків державному бюджету на майже 8,5 млн грн. Нині посадовець обіймає посаду першого заступника на одному з державних підприємств.
Зазначається, що як голова тендерного комітету на попередній посаді він ухвалив рішення, що дозволило безпідставно укласти прямий договір на закупівлю 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами.
В результаті експертиза визначила шкоду державному бюджету у майже 8,5 млн грн.
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