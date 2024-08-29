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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:46  •  9001 просмотра

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Бывшего заместителя председателя Госагентства инфраструктурных проектов Украины подозревают в закупке лазерных измерителей скорости по завышенным ценам. Убытки государственному бюджету составили почти 8,5 млн грн.

Правоохранители разоблачили бывшего заместителя председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины на закупке лазерных измерителей скорости по завышенным ценам. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали 

В ГБР заявили, что действия фигуранта нанесли ущерб государственному бюджету на почти 8,5 млн грн. Сейчас чиновник занимает должность первого заместителя на одном из государственных предприятий.

Отмечается, что как председатель тендерного комитета на предыдущей должности он принял решение, что позволило безосновательно заключить прямой договор на закупку 72 единиц лазерных измерителей скорости по завышенным ценам.

В результате экспертиза определила ущерб государственному бюджету в почти 8,5 млн грн.

Слідом за начальником: на хабарі викрили заступника голови Бучанського ТЦК та СП28 августа 2024, 13:59 • 11582 просмотра

Чиновник подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам, а именно в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины

- заявили в Бюро. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет лишения свободы.

Напомним

Двум мужчинам сообщено о подозрении в мошенничестве с земельным участком в Фастовском районе. Злоумышленники пытались продать незаконно разделенный участок за 80 тысяч долларов, им грозит до 12 лет заключения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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