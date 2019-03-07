Екс-юрист Трампа Коен подав до суду на компанію президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишній юрист президента США Майкл Коен подав позов до суду на приналежну американському лідерові Дональду Трампу компанію Trump Organization. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC, передає УНН.
Як він відзначає, позов поданий в Нью-Йорку. Коен звинувачує компанію в тому, що вона не виплатила належні йому кошти, зокрема не покрила понесені ним в її інтересах витрати. Коен раніше був виконавчим віце-президентом Trump Organization, а також юристом Трампа.
Президент США Дональд Трамп ще до інавгурації заявив, що покинув все займані посади в Trump Organization, щоб передати її під управління своїх синів. При цьому він залишився власником компанії. Замість продажу своїх активів Трамп перевів їх у трастовий фонд, очолюваний його дітьми. Він також вирішив консолідувати всі свої компанії під егідою головної групи, вести загальну бухгалтерію і звітність.
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Як повідомляв УНН, управління фінансових послуг штату Нью-Йорк почало розслідування можливих порушень при страхуванні будівельної імперії Trump Organization, що належить президентові США Дональду Трампу, і подало запит на документи у її головного страховика — компанії Aon.
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